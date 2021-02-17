Перми нашли жениха для нововоронежской Аленки — металлического Федю, которого 5 лет назад смастерил местный умелец.

Сварщик по металлу из пермского Закамска Сергей Кирюхин рассказал РИА Новости, что собрал железного человека из металлолома: голову сделал из старого чайника, туловище — из нержавеющего бака, другие части тела — из обрезков труб и столовых приборов. У "скульптуры" сгибаются руки и ноги, она человеческого роста, есть лицо, имеются декоративные элементы.

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"Мы зовём его Федей. Сделал его ради шутки, чтобы веселить друзей. Это произошло еще в 2016 году, я — профессиональный сварщик, тогда увлёкся работой по металлу. Мы частенько усаживали его за стол, давали в руку кружку, наливали в неё чай. Летом он стоит или сидит в разных частях нашего огорода", — рассказал мастер, добавив, что планировал сделать ему подругу, но после появления Алёнки из Нововоронежа эта необходимость отпала. По словам Кирюхина, возможно, в будущем он сделает Фёдору собаку, чтобы ему было повеселей.

Сергей пояснил, что фотографию железного Фёдора, держащего в руке металлическую розу и мечтающего о "жене" — Алёнке из Нововоронежа, выложили в Instagram его дети. Персонаж понравился подписчикам, снимок быстро разлетелся по пермским пабликам, жители называют Фёдора "принцем для Алёнки".

Арт-объект "Алёнушка" по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий — на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге памятник продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей.