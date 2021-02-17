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Соловьев ответил на обвинения Рашкина 

РИА Новости 54 минуты назад
Соловьев ответил на обвинения в реабилитации нацизма
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев ответил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на обвинение в реабилитации нацизма, пишет URA.RU.

"Он просто лжец. Послушайте полный текст, если хотите, я вам его отправлю. Там и близко нет никакого оправдания нацизма", — заявил Соловьев.

Ранее депутат Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма.
Депутата возмутили слова Соловьева о Гитлере
Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" ранее заявил, что Адольф Гитлер был "смелым человеком", так как "не косил от армии". Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками.
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Общество , Владимир Соловьев , Валерий Рашкин , Генпрокуратура РФ , Госдума , КПРФ , РИА Ura.ru
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