Соловьев ответил на обвинения в реабилитации нацизма

"Он просто лжец. Послушайте полный текст, если хотите, я вам его отправлю. Там и близко нет никакого оправдания нацизма", — заявил Соловьев.

Ранее депутат Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру , в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма.

Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" ранее заявил, что Адольф Гитлер был "смелым человеком", так как "не косил от армии". Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками.