Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Когда это все закончится: россиян предупредили о дефиците сахара 

Елена Прошина 51 минуту назад
Летом 2021 года в российских магазинах может возникнуть дефицит сахара, связанный с заморозкой цен и скупкой российского сахара Казахстаном. Об этом пишет VTimes со ссылкой на шестерых участников продовольственного рынка.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что реально располагаемые доходы россиян упали на 4,3 процента, а цены на сахар выросли на 71 процент с лишним.
В итоге стоимость сахара в России стала одной из самых низких в мире, отмечает VTimes. При этом из-за неурожая сахарной свеклы производство сахара в этом сезоне стало самым низким за последние пять лет.
Кроме того, российский сахар начал активно приобретать Казахстан. Страна потребляет 500 тысяч тонн белого сахара при собственном производстве около 50 тысяч тонн и активно скупает подешевевшую российскую продукцию.
Сотрудник торговой сахарной компании рассказал VTimes, что пока неясно, сколько сахара осталось в России. Другой собеседник издания заявил, что ситуация может усугубиться уже весной, так как никто не хочет продавать сахар по 36 рублей за килограмм. Третий источник VTimes в отрасли считает, что «полноценный» дефицит может возникнуть к июлю.

«В правительстве про проблему [с возможным дефицитом сахара — прим.ред.] знают, конкретного решения пока нет», — заявил порталу неназванный федеральный чиновник.

Комментарии 114
Общество , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Лавина накрыла карету скорой помощи на Сахалине
01:11
Лавина накрыла карету скорой помощи на Сахалине
Происшествия
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
01:52
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
Происшествия Криминал
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
00:16
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
Армия
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
01:32
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
00:35
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
Армия
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
01:39
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
Общество
Видео с признавшимся в убийстве преподавателем
02:42
Видео с признавшимся в убийстве преподавателем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение