Когда это все закончится: россиян предупредили о дефиците сахара 

Летом 2021 года в российских магазинах может возникнуть дефицит сахара, связанный с заморозкой цен и скупкой российского сахара Казахстаном . Об этом пишет VTimes со ссылкой на шестерых участников продовольственного рынка.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что реально располагаемые доходы россиян упали на 4,3 процента, а цены на сахар выросли на 71 процент с лишним.

В итоге стоимость сахара в России стала одной из самых низких в мире, отмечает VTimes. При этом из-за неурожая сахарной свеклы производство сахара в этом сезоне стало самым низким за последние пять лет.

Кроме того, российский сахар начал активно приобретать Казахстан. Страна потребляет 500 тысяч тонн белого сахара при собственном производстве около 50 тысяч тонн и активно скупает подешевевшую российскую продукцию.

Сотрудник торговой сахарной компании рассказал VTimes, что пока неясно, сколько сахара осталось в России. Другой собеседник издания заявил, что ситуация может усугубиться уже весной, так как никто не хочет продавать сахар по 36 рублей за килограмм. Третий источник VTimes в отрасли считает, что «полноценный» дефицит может возникнуть к июлю.