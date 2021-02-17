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Няня рассказала о судьбе ребенка погибшей дочери Конкина 

Газета.Ru 1 час назад
Няня рассказала о желании дочери Конкина иметь крепкую семью
Фото: Соцсетиkonkinasofia/Facebook.com
Няня, работавшая в семье погибшей дочери актера Владимира Конкина, в беседе с телеканалом «360» рассказала о судьбе ребенка Софии Конкиной.
По словам Натальи Тауриной, проработавшей няней в семье Конкиных 2,5 года, женщина очень хотела иметь крепкую семью.

«Неожиданно. Печально. Досадно. Но это такая судьба», — говорит Таурина о смерти бывшей работодательницы.

Дочь Софии с года посещала секции, на дом к ней приходила заниматься преподавательница английского языка. После расставания с отцом девочки София Конкина встречалась с одним мужчиной, но в последнее время была одна.
После смерти матери девочка уедет жить в Лондон к родному дяде — старшему брату Конкиной.
Дочь актера Владимира Конкина София погибла осенью 2020 года после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала. Позже семье девушки позвонили из больницы и рассказали, что София в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась.
Ранее сообщалось, что Владимир Конкин не будет воспитывать внучку после смерти дочери.
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Общество , Владимир Конкин , София Конкина , Лондон , Великобритания
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