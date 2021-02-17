Няня рассказала о желании дочери Конкина иметь крепкую семью

По словам Натальи Тауриной, проработавшей няней в семье Конкиных 2,5 года, женщина очень хотела иметь крепкую семью.

«Неожиданно. Печально. Досадно. Но это такая судьба», — говорит Таурина о смерти бывшей работодательницы.

Дочь Софии с года посещала секции, на дом к ней приходила заниматься преподавательница английского языка. После расставания с отцом девочки София Конкина встречалась с одним мужчиной, но в последнее время была одна.

После смерти матери девочка уедет жить в Лондон к родному дяде — старшему брату Конкиной.

Дочь актера Владимира Конкина София погибла осенью 2020 года после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала. Позже семье девушки позвонили из больницы и рассказали, что София в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что Владимир Конкин не будет воспитывать внучку после смерти дочери.