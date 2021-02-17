Пока вы спали: картофель и морковь резко подорожали 

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Просроченная задолженность россиян по автокредитам выросла за год на 22,6%, достигнув 56 млрд рублей. Об этом со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщает газета «Известия».

По данным бюро, рост просрочки по кредитам на машины составил 10,3 млрд рублей. Практически каждый 15-ый займ, выданный банками на покупку автомобиля, стал проблемным, а пик неплатежей пришелся на август. Эксперты связали рост задолженности с пандемией и ожидают возврата показателей к докризисным значениям.

Согласно данным Росстата, по итогам первых пяти недель 2021 года средняя цена на килограмм картофеля выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30,9 рубля. Морковь подорожала на 34%, до 37 рублей за килограмм. Об этом сообщает РБК.

Минсельхозе объяснили рост цен на картофель плохим урожаем. Также на цены влияет то, что на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который «существенно дороже отечественного». Морковь же выросла в цене из-за того, что в 2020 году ее посадили меньше, чем годом ранее.

Россияне стали копить деньги

Результаты январского опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» свидетельствуют о том, что в 2020 году выросла доля россиян, делающих накопления, пишет РБК.

Так, о наличии сбережений заявили 40% опрошенных против 36% в феврале 2020 года. Лидерами по количеству жителей с накоплениями стали Хабаровский (67%) и Приморский (60%) края и Подмосковья (55%). Меньше всего копят в Новосибирской (32%) и Ростовской (31%) областях, Пермском крае (30%), Волгоградской области (22%) и Ханты-Мансийском автономном округе (17%).

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% и достиг $161,3 млрд Основную его часть сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). Об этом со ссылкой на гендиректора Российского экспортного центра Веронику Никишину пишет ТАСС.

«По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах», — пояснила она.

Хорватия намерена получить миллион доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Jutarnji list.

Проведение переговоров подтвердил посол России в Загребе Андрей Нестеренко

При этом источники издания отмечают, что Хорватия намерена доставить вакцину в страну до ее одобрения EMA и начать массовую вакцинацию сразу после его получения.