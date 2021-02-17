Российскому телеведущему Владимиру Соловьёву снова не дали провести эфир в новой социальной сети Clubhouse: его заблокировали ещё до начала выступления.

Это уже второй бан со стороны социальной сети, пишет RT. Сам Соловьёв уверяет, что не нарушал политики платформы, а ответа от службы поддержки по поводу причин блокировки так и не получил.

Clubhouse против свободы слова? Никаких нарушений с моей стороны. И поток доносов. Результат — блокировка, — заявил телеведущий.

В первый раз его также заблокировали до того, как он успел провести первый эфир.

Как писал ранее NEWS.ru, Соловьёв в одной из своих передач сравнил осуждённого оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистского режима в Германии Адольфом Гитлером. При этом сравнение оказалось не в пользу российского политика. Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого «гульфикфюрера», сказал телеведущий в эфире.

После этого случая президент фонда «Холокост» назвала Соловьёва позором еврейской нации.