Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Владимира Соловьёва снова заблокировали в Clubhouse 

News.ru 23 минуты назад
Российскому телеведущему Владимиру Соловьёву снова не дали провести эфир в новой социальной сети Clubhouse: его заблокировали ещё до начала выступления.
Это уже второй бан со стороны социальной сети, пишет RT. Сам Соловьёв уверяет, что не нарушал политики платформы, а ответа от службы поддержки по поводу причин блокировки так и не получил.

Clubhouse против свободы слова? Никаких нарушений с моей стороны. И поток доносов. Результат — блокировка, — заявил телеведущий.

В первый раз его также заблокировали до того, как он успел провести первый эфир.
Депутата возмутили слова Соловьева о Гитлере
Как писал ранее NEWS.ru, Соловьёв в одной из своих передач сравнил осуждённого оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистского режима в Германии Адольфом Гитлером. При этом сравнение оказалось не в пользу российского политика. Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого «гульфикфюрера», сказал телеведущий в эфире.
После этого случая президент фонда «Холокост» назвала Соловьёва позором еврейской нации.
News.ru: последние новости
В России проститутки стали работать за еду и в кредит В России проститутки стали работать за еду и в кредит Кузнецова рассказала о состоянии найденных в московском лесу детей Кузнецова рассказала о состоянии найденных в московском лесу детей Верховный суд запретил арестовать унитазы у должников Верховный суд запретил арестовать унитазы у должников
Комментарии 23
Общество , Видео , Алексей Навальный , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
00:16
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
Армия
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
01:32
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
00:35
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
Армия
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
01:39
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
Общество
Видео с признавшимся в убийстве преподавателем
02:42
Видео с признавшимся в убийстве преподавателем
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:24
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео с места нападения школьницы на бабушку
02:39
Видео с места нападения школьницы на бабушку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение