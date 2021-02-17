Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
12 февраля в Санкт-Петербурге установили бак для вещей "бывших". Контейнер инсталлировала благотворительная компания "Спасибо". На сайте организации 10 февраля появилось объявление: "12 февраля в «Никольских рядах» появится наш контейнер, который будет принимать вещи ваших бывших, помогая избавляться от тягостного прошлого и расчищать дорогу к светлому будущему!"
Жителя Северной столицы проект понравился.
"Замечательный проект «Спасибо!» — избавиться от лишних вещей и обуви стало не только полезно, но и в радость! Помогай с пользой другим и не нужно ничего выкидывать", — комментирует одна из посетителей сайта компании.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
00:16
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
Армия
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
01:32
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
00:35
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
Армия
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
01:39
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
Общество
Видео с признавшимся в убийстве преподавателем
02:42
Видео с признавшимся в убийстве преподавателем
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:24
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео с места нападения школьницы на бабушку
02:39
Видео с места нападения школьницы на бабушку
Происшествия
Видео пуска ракеты «Saturn V»
02:55
Видео пуска ракеты «Saturn V»
Наука и техника
Вертолетные учения со стрельбами сняли на видео
00:28
Вертолетные учения со стрельбами сняли на видео
Армия
Последствия снегопада в Хабаровске сняли на видео
00:43
Последствия снегопада в Хабаровске сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение