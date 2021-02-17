Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео 

12 февраля в Санкт-Петербурге установили бак для вещей "бывших". Контейнер инсталлировала благотворительная компания "Спасибо". На сайте организации 10 февраля появилось объявление: "12 февраля в «Никольских рядах» появится наш контейнер, который будет принимать вещи ваших бывших, помогая избавляться от тягостного прошлого и расчищать дорогу к светлому будущему!"

Жителя Северной столицы проект понравился.

"Замечательный проект «Спасибо!» — избавиться от лишних вещей и обуви стало не только полезно, но и в радость! Помогай с пользой другим и не нужно ничего выкидывать", — комментирует одна из посетителей сайта компании.