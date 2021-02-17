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Москва

Последствия снегопада в Хабаровске сняли на видео 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
16 февраля Хабаровск и Хабаровская область оказались во власти мощного снежного циклона, который объединил в себе обильный снегопад и сильный порывистый ветер. Из-за непогоды на дорогах действовали ограничения, дорожники убирали снег, в некоторых районах зафиксировали перебои с электричеством.
Мощный снежный циклон пришел в Хабаровский край со стороны соседнего Приморья накануне. 16-17 февраля глубокий циклон выйдет на юг Татарского пролива. В связи с этим в южных, центральных и местами в северных районах края выпадет снег, возможно, будет метель, ожидается усиление северного ветра по долинам рек до 18-23 м/с, местами порывы могу достигать до 25-30 м/с, на побережье — до 30-35 м/с.
Общество , Видео
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