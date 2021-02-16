Депутата возмутили слова Соловьева о Гитлере

Соловьев заявил, что Навальный не заслуживает уважения, а затем привел в пример немецкого диверсанта Отто Скорцени, а также Адольфа Гитлера. Телеведущий назвал Скорцени «бескомпромиссно смелым человеком», однако отметил, что он был нацистским преступником.

«Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — добавил Соловьев.

Валерий Рашкин попросил проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

«Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», — прокомментировал свое обращение депутат.