Депутата возмутили слова Соловьева о Гитлере

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру РФ проверить слова телеведущего Владимира Соловьева на предмет реабилитации нацизма, передает РБК.
Рашкин направил запрос на имя генерального прокурора Игоря Краснова после выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», в котором ведущий сравнивал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального и нацистского лидера Адольфа Гитлера.
Соловьев заявил, что Навальный не заслуживает уважения, а затем привел в пример немецкого диверсанта Отто Скорцени, а также Адольфа Гитлера. Телеведущий назвал Скорцени «бескомпромиссно смелым человеком», однако отметил, что он был нацистским преступником.
«Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — добавил Соловьев.
Валерий Рашкин попросил проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
«Я не знаю, зачем в Госдуме сейчас рассматривается законопроект об усилении ответственности за реабилитацию нацизма, пока по центральному телевидению безнаказанно то памятник Краснову предлагают ставить, то Гитлера хвалят», — прокомментировал свое обращение депутат.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент фонда «Холокост» Алла Гербер назвала Владимира Соловьева позором «всего порядочного сообщества» из-за похвалы Гитлеру.