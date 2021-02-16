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Москва

Депутат Госдумы заявил о неуправляемости трудовой миграции в РФ 

ИА Regnum 52 минуты назад
В Госдуме предложили организованно завозить мигрантов в Россию
Фото: РИА НОВОСТИ
Трудовая миграция в Россию является неуправляемым процессом. Об этом 16 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Парламентарий отметил, что на протяжении последних 30 лет трудовые ресурсы в Россию целенаправленно не завозятся. Процесс миграции носит спонтанный характер, который плохо контролируется и слабо управляется.

«Это неуправляемый процесс. Но здесь если мы на государственном уровне определяем завоз мигрантов, то нам нужно вводить определенную систему организованного завоза. Ничего в этом странного нет, это система, которой пользуются многие страны, но ее нужно будет внедрять», — сказал Калашников.

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Общество , Сергей Калашников , Госдума , ЛДПР , ИА REGNUM , Москва
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