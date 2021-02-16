В Госдуме предложили организованно завозить мигрантов в Россию

«Это неуправляемый процесс. Но здесь если мы на государственном уровне определяем завоз мигрантов, то нам нужно вводить определенную систему организованного завоза. Ничего в этом странного нет, это система, которой пользуются многие страны, но ее нужно будет внедрять», — сказал Калашников.