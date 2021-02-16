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Дочь рассказала о прикованной к постели Тереховой 

Мария Иванова 1 час назад
Дочь рассказала о прикованной к постели Тереховой
Фото: Рамблер
Дочь Маргариты Тереховой Анна рассказала, что актриса прикована к постели, но способна реагировать на окружающий мир. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
Как писал «Рамблер», Маргарита Терехова не снимается и не играет в театре с 2005 года. Ее дочь ранее рассказывала, что из-за болезни Альцгеймера актриса не осознает происходящего вокруг и превратилась в «маленькую девочку», которой необходимы уход и забота.
Терехова не может говорить, но, по словам дочери, до сих пор улыбается и проявляет нежность к родным.
Невестка Тереховой, певица Татьяна Найник отмечала, что на оплату услуг сиделок и лекарства семья Тереховой тратит 150 тысяч рублей ежемесячно.

«Самая важная новость для всех членов нашей семьи — это отсутствие новостей. Потому что понимаем, что если они случатся, то вряд ли будут позитивными», — объяснила дочь актрисы.

По ее словам, Терехова не встает и не разговаривает, но находится в стабильном состоянии, нормально себя чувствует, у нее хороший аппетит.

«Сегодня, учитывая сложности, связанные с пандемией, мы вынуждены быть более осторожными. Рядом ее помощницы, сиделки», — отметила Анна Терехова.

Она добавила, что актриса реагирует на все вокруг, кивает головой, смотрит телевизор и слушает музыку.
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Комментарии
Общество , Татьяна Найник , Маргарита Терехова , Анна Терехова
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