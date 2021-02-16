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Умер народный художник России Владимир Мокроусов 

РИА Новости 1 час назад
Умер народный художник России Владимир Мокроусов
Фото: ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
Народный художник РФ, один из инициаторов восстановления храма Христа Спасителя Владимир Мокроусов умер на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба Российской академии художеств (РАХ) во вторник.

"Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 16 февраля 2021 года на 85 году жизни скончался Владимир Петрович Мокроусов (1936-2021), выдающийся скульптор, мастер яркой творческой индивидуальности, возрождавший христианскую культуру России, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат многих всесоюзных и всероссийских конкурсов по монументальному искусству", — говорится в сообщении РАХ.

Как отметили в академии, Мокроусов внес значительный вклад в отечественную художественную культуру, создал свое направление в искусстве пластики, получившее широкое признание в России и за рубежом.

"Его творческая биография тесно связана с историей нашей страны. Одним из первых он обратился к решению историко-религиозной темы в отечественном искусстве. Вместе с писателем В. А. Солоухиным он стал инициатором возрождения кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, который стал знаковым духовным событием нашей эпохи", — добавила в пресс-службе.

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Общество , Иисус Христос , Лариса Кичанова
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