Умер народный художник России Владимир Мокроусов 

"Отечественная культура понесла тяжелую утрату. 16 февраля 2021 года на 85 году жизни скончался Владимир Петрович Мокроусов (1936-2021), выдающийся скульптор, мастер яркой творческой индивидуальности, возрождавший христианскую культуру России, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат многих всесоюзных и всероссийских конкурсов по монументальному искусству", — говорится в сообщении РАХ.
"Его творческая биография тесно связана с историей нашей страны. Одним из первых он обратился к решению историко-религиозной темы в отечественном искусстве. Вместе с писателем В. А. Солоухиным он стал инициатором возрождения кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, который стал знаковым духовным событием нашей эпохи", — добавила в пресс-службе.