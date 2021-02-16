Умер народный художник России Владимир Мокроусов 

"Его творческая биография тесно связана с историей нашей страны. Одним из первых он обратился к решению историко-религиозной темы в отечественном искусстве. Вместе с писателем В. А. Солоухиным он стал инициатором возрождения кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, который стал знаковым духовным событием нашей эпохи", — добавила в пресс-службе.