Жена рассказала о загадочной болезни Боярского 

Госпитализировали актера вечером 15 февраля. По словам Луппиан, сейчас Боярский чувствует себя хорошо.

«Мы не понимаем, что случилось вчера вечером», — подчеркнула она.

Актриса отметила, что ее муж жаловался на высокую температуру и слабость. Врачи госпитализировали его и сделали компьютерную томографию, которая не выявила никаких проблем. Выписать актера планируют 16 февраля.

Она добавила, что это не могло быть реакцией на прививку от коронавируса — с момента вакцинации прошло уже полтора месяца.

«Врачи такого не говорят [о реакции — прим.ред.], прививку сделали полтора месяца назад. Он лежит в нековидном отделении. Все-таки ему 71 год. Что это, мы пока не знаем», — заключила Луппиан.

«Петербургский дневник» отмечает, что Боярский попал в ту же больницу номер 122, где ранее лечили актрису Алису Фрейндлих

Как писал «Рамблер», о госпитализации Фрейндлих с COVID-19 стало известно в конце декабря. 86-летняя актриса попала в реанимацию. СМИ писали, что у нее 50-процентное поражение легких. В феврале Фрейндлих выписали из больницы.