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Первый американец привился «Спутником» в Крыму 

Мария Иванова 1 час назад
Первый американец привился «Спутником» в Крыму
Фото: ТАСС
Американский геофизик Брюс Уотс Бевен сделал прививку от коронавируса в одной из поликлиник Евпатории. Как сообщает РИА Новости, он стал первым гражданином США, получившим вакцину в Крыму.
Археолог Крымского федерального университета и жена Бевена Татьяна Смекалова рассказала, что он решил привиться перед поездкой в Америку.
Смекалова и Бевен женаты уже десять лет. Они вместе работают, пишут книги и исследуют археологические памятники. Из-за пандемии 78-летний ученый давно не был на родине и скоро планирует отправиться в США. Он переживал, что может заразиться коронавирусом в пути, и поэтому решил вакцинироваться «Спутником V».
Как сообщал «Рамблер», о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. Президент Владимир Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одна из дочерей Путина сделала прививку.
В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп жителей. С 18 января на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
В авторитетном медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутник V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.
Применение препарата также одобрили в Сербии, Венгрии, ОАЭ и других государствах.
В феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона» — научного центра «Вектор».
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Общество , Владимир Путин
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