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В России проститутки стали работать за еду и в кредит 

News.ru 33 минуты назад
Проститутки в России стали работать за еду и в кредит
Фото: depositphotos.com
В России подешевели услуги проституток. С начала пандемии коронавируса спрос на интимные услуги упал.
Как сообщила инфоменеджер российского форума секс-работников Марина Авраменко, клиенты теперь хотят большего за меньшие деньги. Более того, периодически и вовсе просят о кредите, обещая вернуть «когда-нибудь».

Доходит просто до смешного — предлагают расплатиться продуктами! Раньше такого не было. Надо же понимать, что люди работают не за еду, а за деньги, это же такая профессия, — цитирует её «МК».

По словам Авраменко, некоторые проститутки соглашаются и на оплату продуктами и даже работу в долг. Но это сегмент для «малообеспеченных граждан», и качество секс-работниц в нём соответствующее. Авраменко уточнила, что сейчас «основная масса работает в цене от тысячи до пяти тысяч рублей». Она также пожаловалась, что из-за нехватки заработка, проститутки стали браться за опасные вещи, которые раньше были для клиентов под запретом.
Многие девушки по вызову ушли в Сеть и стали работать вебкам-моделями, но даже эту сферу кризис не обошёл стороной. Иностранные любители интима больше не готовы щедро оплачивать эфиры российских красавиц. Как отмечают работники этой сферы, в пандемию не пострадал только элитный эскорт.
Как писал NEWS.ru, суд в Швейцарии приговорил жителя Базеля к трём годам лишения свободы условно за изготовление фальшивых банкнот и попытку расплатиться ими за услуги проституток.
50-летний мужчина самостоятельно распечатывал деньги на обычном струйном принтере. Фальшивками он решил заплатить за дорогие секс-услуги. Одной из девушек он выплатил €2 тысячи (около 180 тысяч рублей), во втором случае он потратил 10 тысяч швейцарских франков (около 800 тысяч рублей).
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Общество , Марина Авраменко
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