Госдума одобрила блокировку сотовой связи в тюрьмах 

Руководство колоний и следственных изоляторов получило право обращаться к операторам связи с просьбой прекратить обслуживание номеров, которые используются незаконно. Такой закон Госдума приняла в третьем чтении 17 февраля.

Правила распорядка исправительных учреждений запрещают осуждённым, подозреваемым и обвиняемым иметь при себе мобильные телефоны. Но эти правила повсеместно нарушают. Заключённые не просто общаются с друзьями и родными, а занимаются противоправной деятельностью с помощью телефонов.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, одного из авторов закона Александра Хинштейна , в последние годы участились случаи противоправных и мошеннических действий в местах лишения свободы. По данным ФСИН, телефоны используют для оказания давления на свидетелей, организации заказных убийств, поставок наркотиков, в экстремистских целях и для координации действий преступных группировок.

ФСИН России уже имеет право приостанавливать услуги связи по абонентским номерам, которые используются нелегально. Но по Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» заблокировать номер можно только в случае угрозы жизни и здоровью граждан или государственной, военной, экономической, информационной и экологической безопасности.

Закон расширяет возможности блокировки телефонов. После его вступления в силу руководители органов уголовно-исполнительной системы получат право обращаться к операторам мобильной связи с просьбой о прекращении обслуживания абонентских номеров. Руководство колоний будет подавать сотовым операторам списки абонентских номеров, работающих на территории исправительного учреждения и подлежащих блокировке.