Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова 

Артистка умерла сегодня в возрасте 71 года. В Малом театре выразили соболезнования ее родным и близким и пообещали позднее сообщить о месте и времени прощания с Кичановой. В пресс-службе театра сообщили ТАСС, что она скончалась не в результате заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, но затруднились назвать точную причину ее смерти.

Между тем директор Малого театра Тамара Михайлова допустила в беседе с «Московским комсомольцем», что осложнения, вызванные ковидом, могли стать причиной смерти Кичановой.

Кичанова, как сообщал «Рамблер», играла в Малом театре с 1972 года. Также она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «…А зори здесь тихие», «Хождение по мукам», «Горе от ума», «Царь Федор Иоаннович» и «Ка-ка-ду». Кичанова была Заслуженной артисткой России.