Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова 

Актриса Лариса Кичанова скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Малого театра.
Артистка умерла сегодня в возрасте 71 года. В Малом театре выразили соболезнования ее родным и близким и пообещали позднее сообщить о месте и времени прощания с Кичановой. В пресс-службе театра сообщили ТАСС, что она скончалась не в результате заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, но затруднились назвать точную причину ее смерти.
Между тем директор Малого театра Тамара Михайлова допустила в беседе с «Московским комсомольцем», что осложнения, вызванные ковидом, могли стать причиной смерти Кичановой.
Кичанова, как сообщал «Рамблер», играла в Малом театре с 1972 года. Также она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «…А зори здесь тихие», «Хождение по мукам», «Горе от ума», «Царь Федор Иоаннович» и «Ка-ка-ду». Кичанова была Заслуженной артисткой России.
В первой половине февраля на 80-м году жизни скончалась актриса Татьяна Иваненко. Она страдала от онкологического заболевания, а известна была тем, что играла в Театре на Таганке и встречалась с актером и певцом Владимиром Высоцким, а также исполнением ролей в таких фильмах, как «Впереди день», «Внимание, цунами», «Служили два товарища» и «Время, вперед!».