Онищенко: детей можно не прививать от COVID-19

"Группам риска нужно привиться. Детей мы не прививаем, они у нас отдельно. Потому что дети болеют, как правило, достаточно легко, слава богу, без таких тяжелых, трагических последствий", — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".