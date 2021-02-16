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Онищенко рассказал, почему детей можно не прививать от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Онищенко: детей можно не прививать от COVID-19
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Детей можно не прививать от COVID-19, потому что они переносят болезнь довольно легко, без тяжелых последствий, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Группам риска нужно привиться. Детей мы не прививаем, они у нас отдельно. Потому что дети болеют, как правило, достаточно легко, слава богу, без таких тяжелых, трагических последствий", — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по словам депутата, главными распространителями инфекции остаются молодые люди и экономически активное население, болезнь у которых протекает в легкой или бессимптомной форме.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , РИА Новости
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