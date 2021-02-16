Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова 

ТК «Звезда» и ещё 5 31 минуту назад
Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова
Фото: maly.ru
Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни.

«Умерла наша актриса Лариса Кичанова», — передает ТАСС слова представителей пресс-службы театра.

Согласно предварительной информации, актриса скончалась не от заболевания, вызванного COVID-19. Точная причина смерти в настоящий момент неизвестна.
В 1972 году Кичанова закончила обучение в ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр. За долгое время работы в театре актриса сыграла множество ролей. Среди наиболее известных картин — «Свои люди — сочтемся!», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович», «Любовь Яровая», «Достигаев и другие».
Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
ТК «Звезда»: последние новости
Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse Владимира Соловьева заблокировали в соцсети Clubhouse В России предложили ввести алименты на детей до 20 лет В России предложили ввести алименты на детей до 20 лет Скульптуру Аленки продали за 2,6 миллиона рублей Скульптуру Аленки продали за 2,6 миллиона рублей
Общество , Любовь Яровая , Михаил Боярский , Лариса Кичанова , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
01:30
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрывов резервуаров в Новой Москве
00:17
Опубликовано видео последствий взрывов резервуаров в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
01:28
Железнодорожники на Украине разводят костры в кабине машиниста
В мире Украина
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
01:25
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение