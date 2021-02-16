Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова 

Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни.
«Умерла наша актриса Лариса Кичанова», — передает ТАСС слова представителей пресс-службы театра.
Согласно предварительной информации, актриса скончалась не от заболевания, вызванного COVID-19. Точная причина смерти в настоящий момент неизвестна.
В 1972 году Кичанова закончила обучение в ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр. За долгое время работы в театре актриса сыграла множество ролей. Среди наиболее известных картин — «Свои люди — сочтемся!», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович», «Любовь Яровая», «Достигаев и другие».