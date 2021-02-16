В феврале 2021 года основатель крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос заявил, что покинет пост генерального директора. Он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. При этом компания не пострадает — по словам Безоса, Amazon находится «на своем высшем уровне инноваций».

Будучи у руля почти 30 лет, Безос смог сколотить состояние в 133 миллиарда долларов. С 2017 года он занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира. Лишь в январе 2021-го его на несколько дней обогнал глава Tesla Илон Маск — его состояние превысило в начале года 200 миллиардов долларов.

Несмотря на то что Безос лидирует среди миллиардеров, тратящих крупные суммы на благотворительность, он не отличается аскетизмом. Богачу принадлежат квартиры, ранчо и поместья — совокупная стоимость недвижимости превышает 500 миллионов долларов (около 37 миллиардов рублей). Как главный кошелек планеты решил жилищный вопрос — в галерее «Ленты.ру».