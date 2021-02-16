Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Когда это все закончится: дачникам приготовили новые штрафы 

Елена Прошина 22 минуты назад
Когда это все закончится: вступили в силу новые правила для дачников
Фото: ТАСС
В России начали действовать новые правила пожарной безопасности, коснулись они и дачников. Как пишет «360», разводить костры им не запретили, но некоторые ограничения появились.
Теперь костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.
Садовые некоммерческие товарищества должны обеспечить подъезды к водоему и пожарному гидранту, а также автоматическое открытие шлагбаумов и ворот для пожарной техники (или нанять круглосуточного сторожа для этого).
За нарушение правил будут штрафовать на две-три тысячи рублей, если ущерба не было, на пять тысяч — в случае пожара.
Как писал «Рамблер», в 2021 году дачников ждет серия изменений. В первую очередь, будет продлена «дачная амнистия».
Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков продлевают с 1 марта 2021 года сразу на пять лет — до марта 2026-го. Закон позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Благодаря этому дачники смогут оформить права на садовый либо жилой дом не выше трех этажей, строительство которого началось до 4 августа 2018 года.
Кроме того, изменятся правила проведения ежегодных собраний садоводов. Ранее всех участников садового некоммерческого товарищества (СНТ) необходимо было заранее оповещать о дате собрания. Теперь дату можно прописать в уставе и никого не уведомлять. Также в уставе нужно прописать вопросы для обсуждения.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Комментарии 9
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Видео с места покушения на командира в Горловке
02:40
Видео с места покушения на командира в Горловке
Происшествия
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
03:28
Шварценеггер записал твит о смерти Власова — видео
Шоу-бизнес
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
01:22
Видео новой смерти после прививки от коронавируса
Происшествия
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
01:25
Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ
Общество
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
00:38
Видео действий танкистов ВДВ на учениях в Пскове
Армия
Видео воздушной дозаправки самолетов Су-24 и Су-30
00:52
Видео воздушной дозаправки самолетов Су-24 и Су-30
Армия
Видео старта военно-морского учения «AMAN 2021»
01:36
Видео старта военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Взрыв газопровода в Луганске сняли на видео
00:17
Взрыв газопровода в Луганске сняли на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение