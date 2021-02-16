Когда это все закончится: вступили в силу новые правила для дачников

России начали действовать новые правила пожарной безопасности, коснулись они и дачников. Как пишет «360», разводить костры им не запретили, но некоторые ограничения появились.

Теперь костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.

Садовые некоммерческие товарищества должны обеспечить подъезды к водоему и пожарному гидранту, а также автоматическое открытие шлагбаумов и ворот для пожарной техники (или нанять круглосуточного сторожа для этого).

За нарушение правил будут штрафовать на две-три тысячи рублей, если ущерба не было, на пять тысяч — в случае пожара.

Как писал «Рамблер», в 2021 году дачников ждет серия изменений. В первую очередь, будет продлена «дачная амнистия».

Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков продлевают с 1 марта 2021 года сразу на пять лет — до марта 2026-го. Закон позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Благодаря этому дачники смогут оформить права на садовый либо жилой дом не выше трех этажей, строительство которого началось до 4 августа 2018 года.

Кроме того, изменятся правила проведения ежегодных собраний садоводов. Ранее всех участников садового некоммерческого товарищества (СНТ) необходимо было заранее оповещать о дате собрания. Теперь дату можно прописать в уставе и никого не уведомлять. Также в уставе нужно прописать вопросы для обсуждения.