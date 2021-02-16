Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ 

14 февраля появился рейтинг лучших для жизни регионов Российской Федерации. Как и год назад в тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. А замыкают рейтинг Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесская Республика.
Рейтинг строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.
В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области и Югра.