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Москва

Появилось видео с лучшими для жизни регионами РФ 

Вадим Дроздов 48 минут назад
14 февраля появился рейтинг лучших для жизни регионов Российской Федерации. Как и год назад в тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. А замыкают рейтинг Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесская Республика.
Рейтинг строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.
В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области и Югра.
Общество , Видео
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