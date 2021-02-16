Ученые предложили разделить людей на 16 типов

Норвежская учёная из Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена Мими Лэм предложила поделить людей на 16 типов в зависимости от реакции на пандемию коронавируса. По её мнению, это число включает все возможные варианты поведенческих ответов на эпидемию и связанные с ней ограничения.

Как сообщают «Известия», в числе предложенных типов — «отрицатели», которые игнорируют опасность вируса и ведут себя, как будто ничего не происходит.

«Неуязвимые», в свою очередь, полагают, что у них имеется иммунитет к заболеванию, что позволяет им посещать людные места и шумные вечеринки.

«Эксплуататоры» используют ситуацию для своей выгоды, стараясь добиться денег или власти.

«Инноваторы» стараются внедрить новые способы борьбы с болезнью, новые виды медицинских масок, усовершенствованные аппараты ИВЛ.

По мнению автора исследования, типизация позволит получить более точные данные в прогностических моделях. Так, преобладание в обществе определённых групп позволит определить скорость распространения заболевания и поможет выстроить более эффективные коммуникации власти и граждан.