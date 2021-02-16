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Людей предложили разделить на 16 типов по реакции на пандемию 

News.ru 18 минут назад
Ученые предложили разделить людей на 16 типов
Фото: globallookpress.com
Норвежская учёная из Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена Мими Лэм предложила поделить людей на 16 типов в зависимости от реакции на пандемию коронавируса. По её мнению, это число включает все возможные варианты поведенческих ответов на эпидемию и связанные с ней ограничения.
Как сообщают «Известия», в числе предложенных типов — «отрицатели», которые игнорируют опасность вируса и ведут себя, как будто ничего не происходит.
«Неуязвимые», в свою очередь, полагают, что у них имеется иммунитет к заболеванию, что позволяет им посещать людные места и шумные вечеринки.
«Эксплуататоры» используют ситуацию для своей выгоды, стараясь добиться денег или власти.
«Инноваторы» стараются внедрить новые способы борьбы с болезнью, новые виды медицинских масок, усовершенствованные аппараты ИВЛ.
По мнению автора исследования, типизация позволит получить более точные данные в прогностических моделях. Так, преобладание в обществе определённых групп позволит определить скорость распространения заболевания и поможет выстроить более эффективные коммуникации власти и граждан.
Ранее NEWS.ru писал, что пятую неделю подряд в мире снижается количество новых заражений COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
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Общество , Социология , ВОЗ
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