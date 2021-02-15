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Патриарх Кирилл провозгласил 2021 год годом князя Александра Невского 

ТАСС 2 часа назад
Патриарх провозгласил 2021 годом князя Александра Невского
Фото: ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздничном обращении ко Дню православной молодежи в понедельник объявил 2021 год годом Александра Невского.

"В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год "Годом Александра Невского", — говорится в патриаршем обращении, опубликованном на сайте РПЦ.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) пояснил ТАСС, что для Русской православной церкви (РПЦ) 2021 год станет таким официально.
15 февраля (2 февраля по старому стилю) РПЦ отмечает Сретение Господне, один из главных христианских праздников. В этот же день отмечается День православной молодежи, с идеей учреждения которого выступило созданное в 1953 году Всемирное православное молодежное движение "Синдесмос". Русская церковь начала отмечать его по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2002 году.
16 сентября 2020 года на заседании оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий, приуроченных к 800-летию с рождения князя, патриарх сообщил, что главные торжества планируется провести 12 сентября и 6 декабря 2021 года. 12 сентября РПЦ отмечает день перенесения мощей благоверного князя в Санкт-Петербург, а 6 декабря — день его смерти. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Великий князь Владимирский, князь Новгородский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. РПЦ прославила князя в лике святых в 1547 году.
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Комментарии 1
Общество , Александр Невский , АЛЕКСИЙ II , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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