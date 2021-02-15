Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Соловьева заблокировали в нашумевшей соцсети Clubhouse 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Российского телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse. На это обратил внимание Telegram-канал «Русский маркетинг».
Соловьев готовился провести первый эфир в нашумевшей соцсети, однако его профиль был забанен еще до того, как журналист успел начать вещание. Судя по посту телеведущего в Twitter, он собирался обсудить вопрос о том, почему в России «не взлетела квир-революция».

«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?» — написал Соловьев в Twitter после того, как его аккаунт заблокировали.

По данным «Русского маркетинга», блокировка Соловьева в соцсети связана с организованным рейдом пользователей, которые подали большое количество жалоб на телеведущего.
Соловьев назвал причину блокировки его стрима «Битва за Белоруссию»
Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря основателю SpaceX Илону Маску. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse.
Последние новости
Обнародованы данные о массовых внесудебных расправах в Чечне Обнародованы данные о массовых внесудебных расправах в Чечне Германия раскрыла подробности поездки Навального в Берлин Германия раскрыла подробности поездки Навального в Берлин Десять генералов решили уволиться из Росгвардии Десять генералов решили уволиться из Росгвардии
Комментарии 123
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Роскомнадзор , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
01:42
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
В мире Происшествия
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
01:17
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
Новости Москвы Происшествия
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
00:38
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение