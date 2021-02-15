Российского телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse. На это обратил внимание Telegram -канал «Русский маркетинг».

Соловьев готовился провести первый эфир в нашумевшей соцсети, однако его профиль был забанен еще до того, как журналист успел начать вещание. Судя по посту телеведущего в Twitter, он собирался обсудить вопрос о том, почему в России «не взлетела квир-революция».

«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?» — написал Соловьев в Twitter после того, как его аккаунт заблокировали.

По данным «Русского маркетинга», блокировка Соловьева в соцсети связана с организованным рейдом пользователей, которые подали большое количество жалоб на телеведущего.