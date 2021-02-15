Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт Соловьёва

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Аккаунт журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва в социальной сети Clubhouse был заблокирован сразу после того, как он запустил свою «комнату».

Блокировка аккаунта журналиста не связана с действиями администрации социальной сети. Как сообщает Telegram-канал «Русский маркетинг», бан стал результатом «организованного рейда» пользователей, объединившихся для подачи жалобы на Соловьёва.

Clubhouse создали бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет в марте 2020 года. В мае в этой соцсети было всего полторы тысячи пользователей. К 1 февраля 2021 года Clubhouse насчитывала более 2 млн пользователей. Это произошло после того, как в конце января Илон Маск провёл в соцсети стрим с генеральным директором Robinhood Владом Теневым.