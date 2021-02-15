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Москва

Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьёва 

News.ru 1 час назад
Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт Соловьёва
Фото: ТАСС
Аккаунт журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва в социальной сети Clubhouse был заблокирован сразу после того, как он запустил свою «комнату».
Блокировка аккаунта журналиста не связана с действиями администрации социальной сети. Как сообщает Telegram-канал «Русский маркетинг», бан стал результатом «организованного рейда» пользователей, объединившихся для подачи жалобы на Соловьёва.
Clubhouse создали бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет в марте 2020 года. В мае в этой соцсети было всего полторы тысячи пользователей. К 1 февраля 2021 года Clubhouse насчитывала более 2 млн пользователей. Это произошло после того, как в конце января Илон Маск провёл в соцсети стрим с генеральным директором Robinhood Владом Теневым.
Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в социальной сети Clubhouse. При этом представитель Кремля подчеркнул, что предварительно нужно понять, что именно предлагается.
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Комментарии 1
Общество , Пол Дэвидсон , Дмитрий Песков , Владимир Соловьев , Илон Маск , Владимир Путин , Google
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