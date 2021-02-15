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В России предложили ввести алименты на детей до 20 лет 

ТК «Звезда» и ещё 2 16 минут назад
В России предложили ввести алименты на детей до 20 лет
Фото: depositphotos.com
Госдума ведет обсуждение законопроекта об увеличении возраста ребенка, на которого родители выплачивают алименты. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
По ее словам, речь идет о тех случаях, когда ребенок достигает совершеннолетия и с точки зрения закона является дееспособным, а на деле — еще не получил среднее общее образование.

«Родители, не проживающие совместно с ребенком, до 18 лет которые выплачивают алименты, есть те, кто после 18 лет не участвуют в воспитании и не поддерживают ребенка в связи с тем, что в 18 лет он дееспособен и может трудиться, так определено в российском законодательстве. Но мы знаем, что дети у нас обучаются 11 лет в школе, есть те, кто поступают в школу в семь лет и в 11 лет еще не оканчивают школу и не получают среднее общее образование», — отметила Окунева.

Она добавила, что сейчас идет обсуждение некоторых технических моментов документа, в частности, возраст совершеннолетних детей, до которого родителей могут обязать платить алименты. Непосредственно суть законопроекта на текущей стадии работы возражений не вызывает, подчеркнула депутат.
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Комментарии
Общество , Ольга Окунева , Госдума
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