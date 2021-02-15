Жители Крыма пожаловались на коричневую и голубую воду из кранов

Жители Симферополя заявили, что из водопроводных кранов начала течь ярко коричневая и голубая вода, сообщает «Вести Крым». Местные власти связывают ситуацию с действиями «недобросовестного» подрядчика.

О ярко голубой воде заявили жители домов, расположенных на улице Героев Сталинграда. Люди сняли ситуацию на видео. В ролике видно, как хозяйка одной из квартир набирает воду из-под крана в стакан. Жидкость оказывается прозрачной, но с явным голубоватым оттенком.

Комментаторы в Сети попытались найти причину неординарного явления. В частности, некоторые отметили, что вода по цвету похожа на раствор дезинфицирующего средства, который мог попасть в стояк из унитазного бачка после снятия обратного клапана.

Тем временем, жители в районе ГРЭС, Молодёжного, Москольца и улицы Бородина увидели, что у них из кранов идет ярко коричневая грязная вода. Ситуацию для «Вести Крым» прокомментировал директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов. По его словам, была зафиксирована неисправность в сетях, которую подрядчик не во состоянии устранить.

«Мы опять загнали в город грязную воду», — признался чиновник.

Журналисты между тем связали ситуацию с введением в эксплуатацию нового магистрального водовода Веселое-Дзержинское. Местные власти ранее отмечали, что на момент запуска системы качество воды может временно ухудшаться.

Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику. В более 30 населенных пунктах на южном берегу Крыма с 14 декабря вода подается утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00.