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Штаб: За сутки в РФ подтвердили 13 тыс. 233 случая коронавирусной инфекции, в Москве — 1 тыс. 409 

Агентство «Москва» и ещё 13 31 минуту назад
В России выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: ТАСС
В России за последние сутки зарегистрировали 13 тыс. 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве — 1 тыс. 409. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 тыс. 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 312 (9,9%) без клинических проявлений. В Москве — 1 тыс. 409, в Московской области — 643», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 99 тыс. 323 случая (плюс 0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 17 тыс. 627 человек. За весь период выписаны по России 3 млн 624 тыс. 663 человека.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 459 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 80 тыс. 979 человек.
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