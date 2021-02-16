В России выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19

России за последние сутки зарегистрировали 13 тыс. 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве — 1 тыс. 409. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 тыс. 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 312 (9,9%) без клинических проявлений. В Москве — 1 тыс. 409, в Московской области — 643», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 99 тыс. 323 случая (плюс 0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 17 тыс. 627 человек. За весь период выписаны по России 3 млн 624 тыс. 663 человека.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 459 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 80 тыс. 979 человек.