Триумф и трагедия Анны Герман 

Польская певица и композитор Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года. Она начала свою исполнительскую карьеру в Польше , однако уже к середине шестидесятых годов ее пластинки вышли в СССР и Италии , а сама Герман получила приглашение выступить на фестивалях в Сан-Ремо и Сорренто.

Несмотря на успех и любовь слушателей, жизнь Герман складывалась трагически — в 1967 году она попала в аварию, после которой у нее ушло три года на восстановление сил. После возвращения на сцену ее популярность продолжала расти, однако во время концертов ей часто приходилось сдерживать физическую боль. В 1980 году Герман доставили в больницу после того, как ей стало плохо прямо на сцене. Спустя несколько месяцев у нее был диагностирован рак. Певица умерла от саркомы 26 августа 1982 года в варшавском военном госпитале.