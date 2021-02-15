Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Триумф и трагедия Анны Герман 

Газета.Ru 1 час назад
Польская певица и композитор Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года. Она начала свою исполнительскую карьеру в Польше, однако уже к середине шестидесятых годов ее пластинки вышли в СССР и Италии, а сама Герман получила приглашение выступить на фестивалях в Сан-Ремо и Сорренто.
Несмотря на успех и любовь слушателей, жизнь Герман складывалась трагически — в 1967 году она попала в аварию, после которой у нее ушло три года на восстановление сил. После возвращения на сцену ее популярность продолжала расти, однако во время концертов ей часто приходилось сдерживать физическую боль. В 1980 году Герман доставили в больницу после того, как ей стало плохо прямо на сцене. Спустя несколько месяцев у нее был диагностирован рак. Певица умерла от саркомы 26 августа 1982 года в варшавском военном госпитале.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Газета.Ru: последние новости
Грудинин попытался переложить свой миллиардный долг на пенсионеров и даже покойного Грудинин попытался переложить свой миллиардный долг на пенсионеров и даже покойного Ученые назвали характерные черты "суперраспространителей" COVID-19 Ученые назвали характерные черты "суперраспространителей" COVID-19 Врач призвал не снимать маски из-за предстоящих вспышек коронавируса Врач призвал не снимать маски из-за предстоящих вспышек коронавируса
Общество , Фото , Анна Герман
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых
00:50
Подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослых
Происшествия
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
00:45
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
Происшествия
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Девочка с мачете дала отпор грабителям
02:21
Девочка с мачете дала отпор грабителям
Происшествия В мире
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение