Скульптуру Аленки продали за 2,6 миллиона рублей 

Скульптуру Аленки из Нововоронежа Российский аукционный дом продал за 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте РАД

«Они (торги. — Прим. ред.) продолжались почти три часа, было сделано 33 шага на повышение. Участие в торгах приняли четыре претендента», — говорится в сообщении.

Имя покупателя на данный момент неизвестно.

Напомним, что памятник Аленке был открыт в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Арт-объект вызвал недовольство местных жителей. Пользователи Сети обратились к мэрии с просьбой не «позорить город этим уродством». Спустя три дня после его установки было принято решение демонтировать памятник.