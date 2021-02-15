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Скульптуру Аленки продали за 2,6 миллиона рублей 

ТК «Звезда» и ещё 12 12 минут назад
Скульптуру Аленки продали за 2,6 миллиона рублей
Фото: "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Скульптуру Аленки из Нововоронежа Российский аукционный дом продал за 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте РАД.
«Они (торги. — Прим. ред.) продолжались почти три часа, было сделано 33 шага на повышение. Участие в торгах приняли четыре претендента», — говорится в сообщении.
Имя покупателя на данный момент неизвестно.
Напомним, что памятник Аленке был открыт в Нововоронеже 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Арт-объект вызвал недовольство местных жителей. Пользователи Сети обратились к мэрии с просьбой не «позорить город этим уродством». Спустя три дня после его установки было принято решение демонтировать памятник.
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