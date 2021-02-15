Пока вы спали: За оскорбление ветеранов предложили уголовное наказание

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился с письмом к главе МВД России , в котором предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом пишет RT.

Политолог попросил внести в УК РФ отдельную статью «с установлением наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года».

Правительство сформировало новый пакет с пятью мерами по поддержке бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавируса. Антикризисный пакет направлен в первую очередь на сохранение занятости. Об этом со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова пишут «Известия».

В пакет вошли: перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0», списание задолженности по налогам для компаний из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения, а также фиксация кадастровой стоимости офисов и торговых объектов на уровне 2020 года — для расчета налогов.

У Белого дома задержали пожилую женщину с пистолетом, которая собиралась лично передать письмо президенту США Джо Байдену. Об этом пишет Fox News.

По данным полиции, 66-летняя американка, которую сопровождал мужчина с пневматическим оружием, подошла к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома.

Она заявила охране, что хочет передать письмо американскому лидеру. Женщину задержали из-за незарегистрированного оружия, которое было обнаружено в ее машине.

Преступники начали использовать отработанные на физических лицах схемы для атаки на счета компаний. ЦБ рекомендовал кредитным организациям проверить системы дистанционного банковского обслуживания, пишет «Коммерсант».

В Банке России подробно описали схему одной из атак: мошенник зашел в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, перевел его в режим отладки и сформировал распоряжение на перевод денежных средств, указав в поле «Номер счета отправителя» счет жертвы.

В ЦБ предупредили о росте числа подобных атак и предложили «дополнительный контроль и соответствующие проверки применяемых систем ДБО».

В феврале рынок труда в России продолжает восстанавливаться, появились высокооплачиваемые вакансии как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах. Об этом со ссылкой на данные сервиса по поиску работы Superjob пишет ТАСС.

Так, в Москве директор по строительству может претендовать на зарплату от 450 тыс. рублей, а директор службы технического заказчика — от 400 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге руководитель региональной дирекции технического заказчика может получать от 350 тыс. рублей в месяц.

При этом одну из самых высоких зарплат в регионах предлагают стоматологу-ортодонту в Нижнем Новгороде — от 300 тыс. рублей.