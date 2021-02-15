Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, признанная по версии издания Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала в своем аккаунте в Instagram новое видео.

Девушка поделилась с поклонниками кадрами своей тренировки в обтягивающих лосинах. На записи 32-летняя спортсменка показывает, как она выполняет упражнения для косых мышц живота и ягодиц.

Ранее Алиса Шмидт сообщила, что намерена стать фитнес-блогером. Она уже сняла пилотный выпуск своего нового шоу для YouTube.

Напомним, в 2017 году спортсменка завоевала серебро в составе сборной Германии на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет, а в 2019 году она получила бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.