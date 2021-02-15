Видео чудовищных последствий снегопада в Москве

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Видео с места сильнейшего снегопада в Москве 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
В ночь с 12 на 13 февраля в Москве прошел снегопад, который стал одним из самых сильных в регионе за всю историю наблюдений. Высота снежного покрова составила 58-59 сантиметров.
«Новый рекорд все-таки не установлен», — заключил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что для этого не хватило лишь нескольких сантиметров.
Рекорд высоты снежного покрова был зафиксирован 13 февраля 1956 года, тогда показатель составил 60 сантиметров. Прошедший в Москве снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков: выпало свыше 65 процентов месячной нормы. Уточняется, что 12 февраля высота сугробов составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы.
Общество , Видео
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