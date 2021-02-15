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Москва

Актриса комедийного шоу раздала в баре чаевые почти на миллион рублей 

Lenta.ru 37 минут назад
Актриса раздала в баре миллион чаевых
Фото: Instagram
Актриса американского комедийного шоу Big Apple Робин Шалл устроила из бара стрим на своей странице в Instagram, в ходе которого собрала пожертвования от подписчиков более чем на 13 тысяч долларов (почти миллион рублей) и раздала их сотрудникам заведения в качестве чаевых. На это обратило внимание издание New York Post.
Звезда посетила один из баров Нью-Йорка и во время ужина запустила прямой эфир. Знаменитость призвала своих подписчиков поддержать в честь Дня всех влюбленных сотрудников заведения, которые пытаются заработать на фоне коронавирусных ограничений, и отправить для них денежные вознаграждения.
В результате подписчики Робин пожертвовали более 13 тысяч долларов. Из них семь тысяч актриса передала обслуживающей ее официантке, вручив девушке чек. После этого звезда дала чеки по две тысячи долларов бармену и двум поварам заведения. Кроме того, она оплатила счет на 58 долларов пары, сидящей за соседним столом позади нее, и оставила чаевые в размере 100 долларов. Оставшиеся 100 долларов актриса вручила персоналу расположенной рядом пиццерии.
Актриса поблагодарила своих подписчиков на своей странице.

«Мои замечательные фанаты собрались вместе и помогли ничего не подозревающим людям подарить гигантскую валентинку от пандемии», — написала она.

Ранее в январе посетитель кафе в американском городе Эстес Парк, штат Колорадо, оставил 1400 долларов (104,5 тысячи рублей) чаевых и попросил разделить их на всех сотрудников. Он приложил к чеку записку, в которой говорилось: «Коронавирус — отстой! 200 долларов (14,9 тысячи рублей) каждому сотруднику!»
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Общество , В мире , Нью-Йорк , США
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