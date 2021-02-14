В фонде «Доктор Лиза» рассказали о помощи бездомным в морозы 

Снегопад и мороз в выходные в Москве не повлияли на деятельность благотворителей, помогающих бездомным людям, сказала РИА Новости глава благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова.
По субботам, а также по четвергам волонтеры и медики фонда "Доктор Лиза" организовывают кормления для бездомных в Москве.
"Непогода никак не повлияла, выехали как обычно, покормили, полечили. Откопали офис, откопали вокзал. Единственное новшество в том, что мы купили лопаты и почистили перед кормлением место, где мы кормим, помойку и пустырь", — сказала Авилова.
По ее словам, волонтеры не зафиксировали значительно большего, чем обычно, числа обращений от бездомных.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.