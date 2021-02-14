В фонде «Доктор Лиза» рассказали о помощи бездомным в морозы 

"Непогода никак не повлияла, выехали как обычно, покормили, полечили. Откопали офис, откопали вокзал. Единственное новшество в том, что мы купили лопаты и почистили перед кормлением место, где мы кормим, помойку и пустырь", — сказала Авилова.