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Москва

В фонде «Доктор Лиза» рассказали о помощи бездомным в морозы 

РИА Новости 1 час назад
В фонде «Доктор Лиза» рассказали о помощи бездомным в морозы
Фото: РИА Новости
Снегопад и мороз в выходные в Москве не повлияли на деятельность благотворителей, помогающих бездомным людям, сказала РИА Новости глава благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова.
По субботам, а также по четвергам волонтеры и медики фонда "Доктор Лиза" организовывают кормления для бездомных в Москве.

"Непогода никак не повлияла, выехали как обычно, покормили, полечили. Откопали офис, откопали вокзал. Единственное новшество в том, что мы купили лопаты и почистили перед кормлением место, где мы кормим, помойку и пустырь", — сказала Авилова.

По ее словам, волонтеры не зафиксировали значительно большего, чем обычно, числа обращений от бездомных.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
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Общество , Наталья Авилова , РИА Новости , Москва , Московская область
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