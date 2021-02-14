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Москва

Новый штамм коронавируса оказался опасным для детей 

Майк Габриелян 26 минут назад
Новый штамм коронавируса будет заражать большее количество людей. Он откроет охоту даже на детей. При этом болезни будут проще и быстрее передаваться, но легче переноситься. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков в эфире «Вести FM», передает ТАСС.

«Вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным — больше людей заражает», — сказал Тимаков.

Он отметил, что новый штамм будет заражать больше детей, в отличие от старых «версий» вируса. Симптомы заболевания будут более легкими, но COVID-19 будет легче передаваться.
По словам Тимакова, инфекции нужно приспосабливаться к существованию в организме человека, поэтому мутации происходят беспрестанно. Задача вируса действовать так, чтобы не убить носителя-хозяина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что США обвинили Россию в использовании своей вакцины как инструмента дипломатии.
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Общество , Видео , Евгений Тимаков , Вести ФМ , ИТАР-ТАСС
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