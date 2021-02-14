Новый штамм коронавируса оказался опасным для детей 

Новый штамм коронавируса будет заражать большее количество людей. Он откроет охоту даже на детей. При этом болезни будут проще и быстрее передаваться, но легче переноситься. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков в эфире «Вести FM», передает ТАСС

«Вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным — больше людей заражает», — сказал Тимаков.

Он отметил, что новый штамм будет заражать больше детей, в отличие от старых «версий» вируса. Симптомы заболевания будут более легкими, но COVID-19 будет легче передаваться.

По словам Тимакова, инфекции нужно приспосабливаться к существованию в организме человека, поэтому мутации происходят беспрестанно. Задача вируса действовать так, чтобы не убить носителя-хозяина.