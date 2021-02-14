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Москва

Бывший советник главы Роскосмоса Сафронов написал письмо Ефремову 

Newsru.com 13 минут назад
Бывший советник главы Роскосмоса Сафронов написал письмо Ефремову
Фото: РИА Новости
Бывший журналист, экс-советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, обвинённый в госизмене, написал письмо актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок за ДТП со смертельным исходом.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Елена Меркачёва рассказала, что Сафронов пожелал артисту найти силы жить дальше и так же улыбаться, как при их первой встрече (актёр и журналист познакомились в 2011 году). Ефремов написал ответное послание, однако оно пока не дошло, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ефремов заболел в колонии
ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.
Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.
Как сообщал NEWS.ru, Ивана Сафронова поместили в одну камеру с осуждённым за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Иван Сафронов , Василий Василенко , Роскосмос , Мосгорсуд , ФСИН , НАТО , Ведомости , Радиостанция "Говорит Москва"
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