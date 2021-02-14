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В России возросло количество мошенников из-за пандемии 

Майк Габриелян 1 час назад
В России возросло количество мошенников из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Из-за пандемии в России увеличилось количество мошенников, использующих интернет для поиска жертв. Об этом сообщает RT со ссылкой на банковских и IT-экспертов по безопасности.
Банковские эксперты отметили, что 60% успешных мошеннических атак в 2020 году было связано с покупкой-продажей в Сети. Интернет-злодеи использовали как легальные магазины, так и сайты-подделки.

«Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тысяч рублей», — рассказали эксперты.

Продавцам повезло больше: попавшись на удочку мошенника-покупателя, они теряли 6 тысяч рублей (средний показатель).
Специалисты по IT-безопасности выяснили, что популярным видом сетевого мошенничества остается фишинг. Это создание копий известных сайтов и платёжных форм. В прошлом году удалось обнаружить более 7,4 тысяч таких ресурсов, было заблокировано больше 80 миллионов попыток перехода пользователей. Чаще всего мошенники использовали фейковые рассылки и объявления об акциях и конкурсах.
Опасные разговоры: как мошенники обчищают карточки
Отмечается, что на фоне COVID-19 российский рынок электронной коммерции в 2020 году вырос на 44%. Вместе с ним выросло и количество мошенничеств.
Ранее «Рамблер» сообщал, что специалисты зафиксировали всплеск активности мошенников, которые через интернет предлагают гражданам заработать путем участия в опросе или акции.
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Общество
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