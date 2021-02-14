Синих собак из Дзержинска доставили в ветеринарный госпиталь 

Голубые собаки, которых увидели на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске, были доставлены в ветеринарный госпиталь и обследованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Как уточняется, у животных анализы в норме.

"Всего отловили 7 животных, они доставлены в госпиталь "Зоозащита-НН", где был проведен их более детальный осмотр. По словам директора компании Владимира Гройсмана, животным уже провели первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия", — говорится в сообщении.

По словам Гройсмана, животные будут находиться под наблюдением еще минимум семь дней. Отмечается, что специалисты окажут собакам всю необходимую помощь.

"Предполагается, что после осмотра одна собака останется проживать в приюте "Зоозащита-НН", а еще две обретут новый дом и хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска", — говорится в сообщении.

Ранее на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске очевидцы сфотографировали стаю бродячих собак, шерсть которых была ярко-голубого цвета. Конкурсный управляющий компании "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец предположил, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ, например, в медном купоросе.