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В России выявили 14 185 случаев коронавируса за сутки 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
В России выявили 14 185 случаев коронавируса за сутки
Фото: РИА Новости
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 14 185 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 4 071 883. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки в России умерли 430 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 80 126.
Выздоровели за последние 24 часа 15 194 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 3 593 101 пациент.
Накануне в России зарегистрировали 14 861 новый случай заболевания коронавирусом и 502 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 18 765 пациентов.
В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря соблюдению ограничений и вакцинации в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа больных коронавирусом.
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Общество , Роспотребнадзор
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