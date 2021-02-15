В России началась шестидневная рабочая неделя

Предстоящая рабочая неделя в России будет шестидневной — из-за переноса праздничных дней, придется выйти на работу в субботу, 20 февраля, напомнили в Роструде

Такое решение связано с переносом на субботу рабочего дня 22 февраля. Таким образом, выходными будут 21, 22 и День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Соответственно, послепраздничная рабочая неделя в России будет трехдневной — с 24 по 26 февраля.

В этом году жителей России ждут выходные с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря. По традиции крымчан еще ждут дополнительные выходные по случаю празднования Пасхи и Троицы, а также мусульманских праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам. Эти региональные выходные объявляются указом главы РК.