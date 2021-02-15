Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя 

РИА Новости Крым и ещё 1 28 минут назад
В России началась шестидневная рабочая неделя
Фото: РИА Новости
Предстоящая рабочая неделя в России будет шестидневной — из-за переноса праздничных дней, придется выйти на работу в субботу, 20 февраля, напомнили в Роструде.
Такое решение связано с переносом на субботу рабочего дня 22 февраля. Таким образом, выходными будут 21, 22 и День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Соответственно, послепраздничная рабочая неделя в России будет трехдневной — с 24 по 26 февраля.
В этом году жителей России ждут выходные с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря. По традиции крымчан еще ждут дополнительные выходные по случаю празднования Пасхи и Троицы, а также мусульманских праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам. Эти региональные выходные объявляются указом главы РК.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
РИА Новости Крым: последние новости
Онищенко призвал смягчить меры по COVID и ослабить "масочный режим" Онищенко призвал смягчить меры по COVID и ослабить "масочный режим" Куклачев раскритиковал введение квот на домашних кошек и собак Куклачев раскритиковал введение квот на домашних кошек и собак Названы самые проблемные регионы Крыма по COVID-19 Названы самые проблемные регионы Крыма по COVID-19
Общество , Социология , Роструд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение