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Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в феврале 

Газета.Ru 1 час назад
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в феврале
Фото: depositphotos.com
В Роструде сообщили, что на следующей неделе жители России будут работать шесть дней, однако потом их ждут три выходных.
Россиянам придется выйти на работу в субботу, 20 февраля, после отработанной рабочей недели. А отдохнуть граждане смогут с 21 по 23 февраля включительно, то есть рабочая неделя с 24 по 26 февраля будет трехдневной, передают «Известия».
Также в 2021 году россияне смогут отдохнуть с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 19 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября и 31 декабря.
Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выходные дни в 2021 году переносятся, а пятница, 31 декабря, становится нерабочим днем.
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Общество , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Роструд , газета "Известия"
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