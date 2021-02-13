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Премьер Японии призвал жителей не выходить на улицу из-за землетрясения 

Газета.Ru 46 минут назад
Премьер призвал японцев остаться дома из-за землетрясения
Фото: AP
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга после землетрясения призвал жителей не выходить из дома и готовиться к новым толчкам. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Поскольку сейчас глубокая ночь, мы просим вас не выходить на улицу и готовиться к возможным афтершокам», — сказал Суга.

За полтора часа после землетрясения зафиксировали 12 толчков силой свыше одного балла.
В стране произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за чего объявлена угроза цунами. Эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. Сообщалось о 30 пострадавших.
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Общество , Япония
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