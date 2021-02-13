В дагестанском поселке Тарки , расположенном поблизости от Махачкалы , начались массовые волнения после убийства местного активиста Вали Абдурагимова, боровшегося с наркотиками в регионе. Видеозапись произошедшего публикует Baza в своем Telegram -канале.

На улицу вышли жители села и начали скандировать протестные фразы, началась массовая драка. В связи с этим, как отмечает канал, были введены подразделения полиции, а также бронетехника. На кадрах, снятых с мобильного телефона, видно, как мужчины громко кричат и сталкиваются между собой. В это время по соседней улице движется колонна силовиков в экипировке.

О пострадавших и задержанных на данный момент не сообщается.