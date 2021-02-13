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В Дагестане начались массовые волнения после убийства активиста 

Lenta.ru 20 минут назад
В дагестанском поселке Тарки, расположенном поблизости от Махачкалы, начались массовые волнения после убийства местного активиста Вали Абдурагимова, боровшегося с наркотиками в регионе. Видеозапись произошедшего публикует Baza в своем Telegram-канале.
На улицу вышли жители села и начали скандировать протестные фразы, началась массовая драка. В связи с этим, как отмечает канал, были введены подразделения полиции, а также бронетехника. На кадрах, снятых с мобильного телефона, видно, как мужчины громко кричат и сталкиваются между собой. В это время по соседней улице движется колонна силовиков в экипировке.
О пострадавших и задержанных на данный момент не сообщается.
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Общество , Видео , Махачкала , Республика Дагестан
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