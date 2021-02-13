Мясников заявил о двух сценариях новой пандемии

Человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем пандемия SARS-CoV-2. Новая инфекция может прийти двумя путями. С таким предупреждением в разговоре с URA.RU выступил врач и телеведущий Александр Мясников

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — сказал Мясников URA.RU.

Чтобы спастись от новой пандемии, человечеству нужно успеть разработать препарат, отметил теледоктор. Однако неизвестно, сколько времени есть в запасе, сказал Мясников. «Новая пандемия не должна прийти до того, как мы разработаем универсальную вакцину от гриппа. Иначе плохо будет. Когда придет — не знаю. Может через год, может через пять или десять лет. Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа», — заключил Мясников.