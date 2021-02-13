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Москва

Доктор Мясников заявил о приближении новой пандемии. У болезни два сценария 

Ura.Ru 29 минут назад
Мясников заявил о двух сценариях новой пандемии
Фото: ТАСС
Человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем пандемия SARS-CoV-2. Новая инфекция может прийти двумя путями. С таким предупреждением в разговоре с URA.RU выступил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — сказал Мясников URA.RU.

Чтобы спастись от новой пандемии, человечеству нужно успеть разработать препарат, отметил теледоктор. Однако неизвестно, сколько времени есть в запасе, сказал Мясников. «Новая пандемия не должна прийти до того, как мы разработаем универсальную вакцину от гриппа. Иначе плохо будет. Когда придет — не знаю. Может через год, может через пять или десять лет. Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа», — заключил Мясников.
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О более серьезной пандемии ранее предупреждал филантроп и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он отмечал, что мир не готов к схватке с более смертельной инфекцией. При этом проблема изменений климата, по его словам, еще сильнее усугубит положение.
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Общество , Билл Гейтс , Александр Мясников , Microsoft , РИА Ura.ru
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