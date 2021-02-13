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Москва

Последствия снежного коллапса в Москве попали на видео 

Майк Габриелян 36 минут назад
Москвичи рассказали о снежно-сугробном коллапсе в столице. В интернете множатся ролики о том, как водители и пешеходы попали в непростую ситуацию из-за завалов снега.
На одном из роликов видна иномарка, занесенная снегом по самую крышу. При этом она стоит не в чистом поле, а в окружении столичных многоэтажек.

«Вот машина стоит в снегу. Непонятно, что за машина, но, короче, в мае только откопают», — говорит автор видео.

На другом ролике женщина идет по трассе между вставших грузовиков. Она обращается к своему спутнику: «Потом будете внукам рассказывать, как пешком по МКАДу на работу ходили».
Также в Сети появились видео с застрявшими автомобилями и заваленными снегом подъездами к гаражам.
Снегопад обрушился на Москву накануне. Выпало около 30 см осадков. Местами — метровые сугробы.
МЧС развернуло на трассах городки жизнеобеспечения из-за непогоды

«Истинно настоящая русская зима, которая нам за прошедшие полутора суток принесла примерно 30 см снега. В отдельных местах снега до метра», — цитирует «Интерфакс» заместителя мэра Петра Бирюкова.

Чиновник отметил, что коммунальщики привлекли дополнительные силы и справляются с последствиями непогоды.
Ситуация в первопрестольной осложняется порывистым ветром и низкими температурами, ночью — до 18-20 градусов ниже ноля. На отдельных трассах есть перебои с движением наземного транспорта.
Ранее «Рамблер» передавал, что СМИ сообщили об обрушении в торговом центре в Щелково. Однако спасатели опровергли эту информацию. По их словам, под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта.
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Общество , Видео , Новости Москвы , Петр Бирюков , МЧС , Интерфакс
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