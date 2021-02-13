Последствия снежного коллапса в Москве попали на видео 

Москвичи рассказали о снежно-сугробном коллапсе в столице. В интернете множатся ролики о том, как водители и пешеходы попали в непростую ситуацию из-за завалов снега.

На одном из роликов видна иномарка, занесенная снегом по самую крышу. При этом она стоит не в чистом поле, а в окружении столичных многоэтажек.

«Вот машина стоит в снегу. Непонятно, что за машина, но, короче, в мае только откопают», — говорит автор видео.

На другом ролике женщина идет по трассе между вставших грузовиков. Она обращается к своему спутнику: «Потом будете внукам рассказывать, как пешком по МКАДу на работу ходили».

Также в Сети появились видео с застрявшими автомобилями и заваленными снегом подъездами к гаражам.

Снегопад обрушился на Москву накануне. Выпало около 30 см осадков. Местами — метровые сугробы.

«Истинно настоящая русская зима, которая нам за прошедшие полутора суток принесла примерно 30 см снега. В отдельных местах снега до метра», — цитирует «Интерфакс» заместителя мэра Петра Бирюкова.

Чиновник отметил, что коммунальщики привлекли дополнительные силы и справляются с последствиями непогоды.

Ситуация в первопрестольной осложняется порывистым ветром и низкими температурами, ночью — до 18-20 градусов ниже ноля. На отдельных трассах есть перебои с движением наземного транспорта.