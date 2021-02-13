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После болезни коронавирусом у кормящей матери молоко изменило цвет 

Мир24 10 минут назад
После COVID у кормящей матери молоко изменило цвет
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Жительница Мексики заболела коронавирусом, после чего ее грудное молоко стало зеленого цвета. Врач рекомендовал ей не прекращать вскармливание ребенка, пишет Daily Star.
Заразившаяся коронавирусом кормящая мать Анна Кортес обратилась к медику, пожаловавшись на то, что ее молоко позеленело. Эксперт объяснил, что изменение цвета связано с тем, что молоко меняет состав, и теперь в нем есть антитела.
Мексиканка продолжила кормить четырехмесячную дочку грудью. Ребенок тоже заболел коронавирусом, но болезнь у нее протекала без осложнений.
Напомним, в сентябре 2020 года российские ученые сообщили о пользе грудного молока при кишечных инфекциях у малыша. Также медики пришли к выводу, что дети, питавшиеся материнским молоком, имеют меньше рисков заболеть экземой.
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Общество , В мире , Газета Daily Star , Мексика
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