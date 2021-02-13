После COVID у кормящей матери молоко изменило цвет

Жительница Мексики заболела коронавирусом, после чего ее грудное молоко стало зеленого цвета. Врач рекомендовал ей не прекращать вскармливание ребенка, пишет Daily Star.

Заразившаяся коронавирусом кормящая мать Анна Кортес обратилась к медику, пожаловавшись на то, что ее молоко позеленело. Эксперт объяснил, что изменение цвета связано с тем, что молоко меняет состав, и теперь в нем есть антитела.

Мексиканка продолжила кормить четырехмесячную дочку грудью. Ребенок тоже заболел коронавирусом, но болезнь у нее протекала без осложнений.