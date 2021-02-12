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В Москве из-за снегопада задержали 30 авиарейсов 

Газета.Ru 31 минуту назад
В Москве из-за снегопада задержали 30 авиарейсов
Фото: РИА Новости
В московских аэропортах из-за снегопада задержаны около 30 самолетов. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
В Шереметьево отложены семь рейсов, отменены два, в Домодедово — отложены 14, отменены три, во Внуково — отложены шесть, отменены два.
Ранее в столичном Дептрансе заявили, что снегопад не повлиял на работу общественного транспорта. В пятницу в Москве практически весь день идет снег, образовалась гололедица и в некоторых районах города была замечена вьюга. По состоянию на 18.26 мск, температура воздуха в столице составляет -14°C.
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Общество , Погода , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , Домодедово , Москва , Московская область
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