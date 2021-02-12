Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Профессор МГУ предсказал третью волну COVID осенью 

Вероника Полынина 13 минут назад
Профессор МГУ предсказал третью волну COVID осенью
Фото: РИА Новости
Третья волна заболеваемости коронавирусом наступит не раньше осени, считает профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский.

«Крайне маловероятно, чтобы был подъем до следующей осени. Это все-таки ОРЗ, ОРВИ, а такие болячки в холодный сезон возрастают. Поэтому если был подъем в начале осени-зимы, с которым мы сейчас благоденствуем, стало быть, будет такая стабильная кривая с некоторой тенденцией к понижению», — сказал Аграновский радиостанции «Говорит Москва».

Он также выразил мнение, что такого резкого подъема заболеваемости, как осенью 2020 года, в 2021 году не будет из-за наличия антител у переболевших и вакцинированных, а также из-за устоявшейся привычки к использованию средств индивидуальной защиты и социальному дистанцированию.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 720 человек.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии
Общество , Алексей Аграновский , МГУ , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение