Профессор МГУ предсказал третью волну COVID осенью 

Алексей Аграновский. Третья волна заболеваемости коронавирусом наступит не раньше осени, считает профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ

«Крайне маловероятно, чтобы был подъем до следующей осени. Это все-таки ОРЗ, ОРВИ, а такие болячки в холодный сезон возрастают. Поэтому если был подъем в начале осени-зимы, с которым мы сейчас благоденствуем, стало быть, будет такая стабильная кривая с некоторой тенденцией к понижению», — сказал Аграновский радиостанции «Говорит Москва».

Он также выразил мнение, что такого резкого подъема заболеваемости, как осенью 2020 года, в 2021 году не будет из-за наличия антител у переболевших и вакцинированных, а также из-за устоявшейся привычки к использованию средств индивидуальной защиты и социальному дистанцированию.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 720 человек.